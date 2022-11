STORIE AQUILANE/ “L’aviere aquilano “dimenticato”, Emilio Pensuti-Speranza

L’AQUILA Nell’Aquilano, nonostante il sisma marsicano del gennaio 1915, le dannunziane “radiose giornate di maggio” avevano mobilitato le classi studentesche in senso interventista. Fra le fascinazioni del giovanilismo militante, rientravano le “macchine volanti”, da poco ascritte al lessico bellico.

La passione per il volo, era stata coltivata da Emilio Pensuti-Speranza, nato a Perugia nel 1891, dal finanziere Andrea e dalla aquilana Marianna Speranza, e, che dopo frequentazione della Regia Scuola Industriale in città, le cronache nazionali nel febbraio 1915, esaltarono “recordman” europeo di volo a 5.000 metri su prototipo della avanguardistica flotta della lombarda Caproni.

Nella Grande Guerra, Pensuti-Speranza, diresse la scuola avieri ufficiali. Fra i suoi allievi, Francesco Baracca, l’asso temuto dalle trincee asburgiche, principalmente, facendo il collaudatore principe dei triplani della Caproni, tanto da essere chiamato da Gabriele D’Annunzio a far parte dell’audace “raid” su Pola dell’ottobre 1917.

Il 15 aprile ‘18, Pensuti-Speranza, al suo tremilasettantesimo decollo per un’attività di collaudo e successiva ricognizione aerea, duemilaottocento metri sopra Vizzola sul Ticino, scorgendo una fiamma al motore centrale, si gettò in picchiata per atterrare velocemente, e permettere il salvataggio del suo compagno di volo, il tenente Mario Galassini, che invece, lasciato il proprio seggiolino, non riuscì a recuperare l’estintore in dotazione e spegnere il divampante incendio a bordo; «il più geniale e prestigioso pilota dei Caproni», in preda a ustioni pesantissime, ancora risultava in grado di governare il triplano distante tre metri dalla terra, quando una nuova fiammata investe l’apparecchio che perde il carrello e si capovolge sfasciandosi appena toccata la superficie, esce dai rottami incandescenti, il prode Galassini, incredibilmente in vita e pronto a liberare dalla carlinga in fumo il suo superiore di volo, che ormai imprigionato al posto di pilotaggio, ivi periva, quasi due mesi prima il “sacrificio” di Baracca.

Il “giovane figlio aquilano”, come dalla prosa dei fogli municipali del maggio 1918, dopo gli omaggi istituzionali e i riti religiosi alla cattedrale dei Santi patroni, non ebbe nella saga postbellica in scena al capoluogo abruzzese, lo stesso rilievo degli altri eroi, Francesco Rossi, Andrea Bafile, Pasquale De Rosa. La parabola di Pensuti-Speranza, ebbe a riproporsi, se a capo della Caproni sedette l’aquilano ed ex combattente Carlo Perrone che con il patron della flottiglia lombarda, il Conte e dottor Gianni, diresse il Centro nazionale di studi minerari, voluto ad Aquila da Adelchi Serena nel 1936.

Nella concezione programmatica del Grande Comune nel 1927, probabilmente, i due succitati esperti di settore, suggerirono di una stazione aerea a Bagno per la IV zona militare di Bari, e, a Piazza D’Armi, l’installazione della temporanea tratta per Roma e Pescara in una fase di pionierismo totale per quel che concerneva l’aviazione commerciale; si privilegiò, l’aereoportualità in senso turistico, nonostante gli allievi dell’arma azzurra alle piste bagnesi, di cui nella Seconda guerra mondiale, poco o nulla se ne fecero, gli occupanti Tedeschi e poi Alleati.

Così come è da dirsi di latitanze dei collegamenti ideali, post 1945 per l’aeroporto di Preturo o supposte cittadine Università del Volo, a un valoroso pilota come Emilio Speranza-Pensuti, da ascrivere al grande contributo aquilano, nella Grande Guerra.

Enrico Cavalli