STORIE AQUILANE/ Dal nostro inviato al fronte Ferdinando Chiarelli

L'AQUILA Il primo inviato speciale di in una zona di guerra, noto al pubblico italiano, su ”Il Corriere della Sera” raccontando la “Rivolta dei Boxers” cinesi nel 1900, fu il grande orvietano Luigi Barzini, il ”pittor di battaglie” secondo Gabriele D’Annunzio. Nella galleria di cronisti che mandano articoli, scattano foto, scrivono diari dal “fronte” sempre, in adempimento del dovere di informare i lettori, figura una pattuglia di aquilani.

Nella Grande Guerra, oltre i bollettini sulle ostilità, a cura dell’agenzia giornalistica ”Stefani”, per gli aquilani, ci sono corrispondenze dell’ufficiale di complemento Giuseppe Urbani, già al conflitto italo-turco del 1911-13, le miriadi di lettere dalle trincee eternate dai poeti-soldati, Francesco Giuliani di Castel Del Monte e dell’ofenese Niccolò Moscardelli, entrambi, ad ottenere un viatico di notorietà nazionale per tale diaristica. Su questa scia, Ferdinando Chiarelli, nato a Fossa (la patria, del ”Beato” Cesidio Da Fossa, fra le vittime della rivolta cinese suddetta) il 5 dicembre 1904 da Ferdinando e Maddalena De Amicis.

Per l’anagrafe col nome di Luigi, in seguito prenderà come pseudonimo il nome paterno per non confondersi con un famoso attore omonimo, sicchè, rivelatosi promettente scolaro non sarà costretto dopo il sisma marsicano del 13 gennaio 1915 a riparare coi familiari in Ohio, grazie al sostegno negli studi del barone Francesco Bonanni.

Finito il liceo aquilano ed il collegio a Perugia, inizia attività teatrale e conoscendo il drammaturgo Fausto M.Martini che lo indirizza in campo giornalistico; entra al ”Giornale d’Italia” di Galeazzo Ciano negli anni Trenta ed in questo periodo dimostrato il suo valore di cronista, Chiarelli è uno dei trentasette inviati speciali alla campagna di Etiopia dal 1934-36: anche i suoi pezzi passano sotto la lente di ingrandimento dei Ministeri della propaganda bellica, e, lo stesso avverrà durante la guerra di Spagna 1936-39 dagli inevitabili contorni ideologici.

Guadagnati i galloni di ”reporter” principe sui campi di battaglia, Chiarelli, allo scoppio della II Guerra Mondiale torna nel continente africano, precisamente, in Libia, dove è assieme ad alcuni valorosi giornalisti (tutti inquadrati militarmente e quindi a maggiore rischio), tra questi, Enrico Emanuelli che raccomandava ai colleghi ”di scrivere pulito ed onesto perché più difficile della scrittura in barocco”, l’aquilano Giangaspare Napolitano ed il teatino Giuseppe Piccone Stella, tutti, testimoni dell’eroismo italiano all’oasi libica di Giarabub dal 10 dicembre 1940-21 marzo ’41, non disdegnanti di far trapelare negli articoli telegrafati a Roma, le mancanze di chi aveva portato a combattere una generazione di giovani soldati contro eserciti superiori di uomini e mezzi; dal suo taccuino personale, Chiarelli, annota particolari ed aneddoti di guerra che la censura avrebbe stroncato e che però permetteranno di eternare la ”Saga di Giarabub” nel cinema, canzoni, letteratura, grazie anche al lavoro di conservazione di lettere, documenti, foto inerenti quell’episodio bellico, compiuto dal figlio d’arte di “Ferdinando”, Paolo, che mise questo materiale a disposizione di Bruno Fattore autore di un romanzo storico uscito nel 2007 (“Dai Nostri Inviati a Giarabub”, Mursia).

Ad ostilità concluse, proseguiva la vita di questi professionisti della carta stampata, indenni dai meccanismi di epurazione, così Chiarelli riprese a fare il proprio mestiere divenendo una colonna di ”Il Corriere dell’Informazione” nel 1955, ma, sempre, durante le ferie, soggiornerà alla casa avita, non mancando di omaggiare l’antico barone che lo adottò.

Chiarelli, scompare il 6 ottobre 1962 alla Milano che anche lo aveva accolto, e, unanimi i giudizi del mondo giornalistico nazionale sul suo conto, in specie, degli amici illustri di sempre, da Paolo Monelli che su ”La Stampa”, ne riconobbe un profilo di ”creatore instancabile di un’effimera opera d’arte, ma frutto ogni giorno di una ricerca (…) di una fotografia che riassuma l’avvenimento del giorno”, a Dino Buzzati che sul ”Corsera”, ricorda i momenti intensi passati con un cronista che ”benché capace di fare l’inviato speciale, di firmare a regola d’arte un servizio di attualità, di stare da maestro alla guida della redazione, era di una meravigliosa umiltà“.

L’auspicio che il Comune di Fossa e più in generale le istituzioni pubbliche locali, possano valorizzare questa importante figura del giornalismo nazionale.

Enrico Cavalli