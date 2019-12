Abruzzo, stop dalla Procura a bus e camion in A14: caos sull'Adriatica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Società Autostrade, comunica che, con ordinanza n.198 del 19 dicembre, a seguito di decreto dell’autorità giudiziaria della procura irpina sul viadotto Cerrano, ha chiuso al traffico pesante in transito sul tratto di A14 tra i caselli di Citta S’Angelo e Pineto. Il provvedimento è arrivato dopo il nuovo intervento della procura di Avellino, a seguito dell’ennesima caduta di calcinacci durante la notte. A questo consegue che tutti i mezzi superiori alle 3.5 tonnellate, bus compresi, dovranno transitare sulla statale 16 sia in direzione Nord che in direzione Sud. Il provvedimento è immediato e fino a data da destinarsi. Si tratta di un provvedimento che comporterà un congestionamento del traffico, già di per sé intenso, del periodo delle festività in arrivo. Il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, minaccia un’ordinanza di diviso di transito dei tir sulla Ss 16. L’allarme degli autotrasportatori «così si paralizza l’intero sistema stradale».