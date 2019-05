Stese un anziano con un pugno, arrestato il rapinatore boxeur

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato a Teramo il giovane nigeriano, ritenuto responsabile della rapina del 20 maggio scorso andata in scena ai giardini di Largo Madonna delle Grazie, quando venne aggredito e derubato del portafogli un 69enne che stava passeggiando con il cane. Il 22enne, D.O, già noto alle forze dell'ordine, era stato rintracciato a poche ore dall'episodio ed era stato denunciato per rapina impropria e lesioni e, nella giornata di ieri, in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip del tribunale di Teramo, i carabinieri del comando provinciale lo hanno tratto in arresto. Il giovane è stato fermato in piazza Garibaldi, nei pressi della Villa Comunale, e alla vista dei carabinieri ha prima tentato la fuga e, una volta bloccato, ha anche tentato di opporre resistenza all'arresto.Dopo le formalità di rito, il 22enne è stato trasferito nel carcere teramano di Castrogno a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà ora rispondere, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale, della rapina che andò in scena una settimana fa a Teramo quando un 69enne del posto, come ogni sera, stava passeggiando con il proprio cane all'interno dei giardinetti. A un certo punto, spuntò fuori il 22enne che, senza esitazione, gli sferrò un violento pugno facendolo finire a terra. Poi il malvivente, una volta messo le mani sul portafogli della vittima, si diede alla fuga. Il 69enne, molto conosciuto in città, aveva subito chiesto aiuto e sul posto si erano portati immediatamente i carabinieri mentre l'anziano fu accompagnato al pronto soccorso del Mazzini per le cure del caso venendo poi dimesso con una prognosi di 7 giorni. I militari intervenuti erano comunque riusciti a fermare il rapinatore poco dopo. Le ulteriori prove contro il 22enne, raccolte in questi giorni, hanno alla fine portato il gip ad emettere il provvedimento di carcerazione.