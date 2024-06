Stefano Venturini, morto il giudice in un incidente con la sua moto a Roma: aveva 63 anni

AVEZZANO Non ce l’ha fatta il giudice Stefano Venturini, 63 anni, di Tagliacozzo, che era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente a Roma mentre con la sua moto raggiungeva la Corte d’Appello dove lavora dal 2016. Fatali, dopo un piccolo miglioramento ieri sera, le gravi fratture riportate agli arti e un trauma alla testa. Da una prima ricostruzione sembra che l’incidente sia avvenuto sulla Cassia dove è rimasta coinvolta anche un’altra moto e sul posto sono intervenuti i primi soccorsi che hanno prestato le prime cure ai sensi subito dopo il giudice era stato trasferito all’ospedale Sant’Andrea.

Chi era

Il giudice Venturini è molto conosciuto anche in Marsica per aver lavorato al tribunale di Avezzano per dieci anni e lasciarlo nel 2016 per assumere un nuovo incarico presso la Corte d’Appello di Roma. Il magistrato ha lasciato il palazzo di Giustizia di Avezzano dopo circa 10 anni di attività durante i quali si è occupato di tutti i più grandi processi celebrati ad Avezzano. Inoltre, è stato relatore in numerosi convegni e ha incontrato decine di scolaresche marsicane per approfondire temi sulla legalità. Ha ricoperto per anni anche la carica di presidente del collegio penale. Qualche avvocato ha ricordato che il fratello Paolo di 50 anni, nel 2014, fu travolto a Roma mentre attraversava la strada all'altezza di Largo Fochetti.

Ad investirlo un'Audi Grigia che lo sbalzò a 20 metri più avanti.

Venturini lavorava a Roma, ma era originario di Tagliacozzo. Il giudice fin da studente è stato un appassionato di moto e la usava non solo per le lunghe passeggiate ma anche per raggiungere il posto di lavoro a Roma dove il traffico è particolarmente caotico , ma è anche un appassionato di sci e per anni ha anche tenuto lezioni di sci, come maestro, nella stazione di Ovindoli.