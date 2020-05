L'olimpionico Stefano Baldini: «Quanti ricordi in Abruzzo!»

Ultimo aggiornamento: 14:09

Ha vinto laper eccellenza, quella di, ma è stato anche due voltesempre sulla distanza di 42.195 metri edi mezza maratona, oltre ad aver primeggiato nelle competizioni principali del pianeta come lae laInsomma, la carriera di49enne, emiliano, si commenta da sola, oggi impreziosita dal ruolo di allenatore e di commentatore tecnico di Sky per l’atletica. Baldini ha partecipato a una lunga diretta Facebook ospite della social televisione ha raccontato molti aneddoti anche legati all’«Soprattutto in età giovanile, ho duellato spesso conche avevano davvero un grande talento. Alcuni hanno raggiunto ottimi traguardi, ma tutti quanti avrebbero potuto ottenere di più e sono stati fermati da infortuni o comunque da varie avversità, peccato. Mi riferisco soprattutto alche tra glicorse i 1500 metri in 3’45” e sfiorò la vittoria continentale in undi categoria; o al mezzofondista veloce, anche lui. O a un grintosissimoche davvero non mollava mai».Tanti duelli con atleti abruzzesi, ma anche tante gare corse proprio sul, specie quando la carriera di Baldini era già esplosa a livelli internazionali. Se gli nominigli brillano gli occhi: «Una competizione storica, il, che ha mezzo secolo di storia. Ricordo perfettamente l’affetto delche organizzava l’evento, ricordo un paese intero stringersi intorno a noi atleti che davamo vita a un circuito cittadino in notturna che coinvolgeva migliaia di spettatori e un nugolo di runner di valore mondiale. Un entusiasmo e una familiarità che non si vedono di frequente, un’alchimia chesapeva creare. Come alloggio, eravamo sistemati sia in albergo ae si stava benissimo, ma anche un’edizione in particolare, in cui per stare più vicino alla partenza io ero stato alloggiato in una casa vicino al paese. Solo che la casa era in vendita, così all’interno erano rimasti solo pochi oggetti e io potevo contare praticamente su un letto, il bagno e qualche sedia dove poggiare le mie cose. Esperienza spartana e semplice, ma ero trattato come un figlio e non lo dimenticherò mai».Qual è l’avversario più forte che hai mai incontrato? «Ne cito due. L’etiope, il più grande di tutti, non l’ho mai battuto, valeva 3’31” sui 1500 e poi anche la maratona in 2h03’59”, cioè era veloce e resistente ai massimi livelli. E con grande cervello: oggi è un imprenditore che gestisce centinaia di dipendenti. Cito anche il, un vero e proprio principe africano che quando correva sembrava veleggiare, l’eleganza impressa nella corsa». Quando ripartirà il movimento delle corse su strada e delle maratone, a tuo giudizio? «E’ un discorso che andrà valutato con attenzione. Ora riprenderà ilma giustamente a porte chiuse, perché non sarebbe facile gestire le folle sugli spalti. Lo stesso vale per le competizioni dove dovrebbero esserci centinaia o migliaia di atleti gomito a gomito, perdipiù con l’incognita degli spettatori. Io continui ad allenare i miei atleti come se si dovesse ricominciare a gareggiare domani, ma so che ci vorrà più tempo. Resto comunque fiducioso, perché noidobbiamo sempre vedere il bicchiere mezzo pieno».