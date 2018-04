La stanza come cassaforte della droga, whatsapp per contattare i clienti

La droga custodita in una stanza presa in affitto, i soldi nascosti nei giochi della Playstation, i contatti con i giovanissimi clienti tramite Whatsapp. Così lo spacciatore della villa comunale pensava di fare soldi facili, senza essere scoperto, vendendo marijuana a ragazzini tra i sedici e i vent’anni. Ma a tradirlo è stata l’unica chat che non ha cancellato dal suo telefonino: S.S., 22 anni, è stato arrestato dalla Squadra mobile di Chieti ed è finito in carcere. I poliziotti del vice questore aggiunto Miriam D’Anastasio gli hanno sequestrato quasi mezzo chilo di marijuana, mettendo fine a un giro di affari che gli avrebbe permesso di guadagnare anche cinquemila euro in pochi giorni. La fidanzatina di 18 anni è stata invece denunciata.



Gli investigatori già da un paio di mesi tenevano d’occhio più di un ragazzo sospettato di spacciare, anche di pomeriggio, nel salotto buono della città. Uno di questi è S.S. originario di Ripa Teatina, disoccupato, già in passato denunciato per droga. Un anno fa nella sua camera da letto erano stati trovati una cinquantina di grammi di marijuana, con tanto di bilancino, ma se l’era cavata con una denuncia a piede libero. Il blitz della sezione narcotici, con il sovrintendente capo Lorenzo Gagliardi, l’assistente capo coordinatore Gaetana Villari e l’assistente capo Massimiliano Cacciagrano, scatta alle 17 di mercoledì. S.S. si trova vicino all’ex ospedale militare, insieme alla sua ragazza. Quando vede la polizia, il giovane prova ad allontanarsi senza dare nell’occhio e butta a terra un astuccio con cinque dosi di marijuana già pronte, in totale quasi tre grammi. Ma il goffo tentativo di fuggire va subito a monte. Gli agenti lo bloccano e scatta la perquisizione nella casa in cui il pusher vive con la famiglia: l’ispezione dà esito negativo. S.S. si mostra insolitamente tranquillo, ma è il controllo sullo smartphone a smascherarlo. Su Whatsapp c’è una sola conversazione, perché le altre sono state tutte cancellate. Eppure da quell’unica chat arriva la svolta. S.S., infatti, scrive a un uomo: «L’affitto te lo pago domani». È la prova che ha a disposizione un altro alloggio.



Gli investigatori giungono così a una stanza, chiusa a chiave, che il ragazzo ha preso in affitto in un appartamento di via Madonna degli Angeli in cui vivono altre tre persone. Una base logistica per i suoi affari, scelta per evitare guai come avvenuto nel 2017. Lo stupefacente è custodito in camera da letto, nel fondo di un armadio ricavato dal giovane: a fiutarla è il cane poliziotto Ketty. In totale vengono sequestrati circa 450 grammi di marijuana, 21 dosi già confezionate, un bilancino di precisione e 475 euro in banconote da cinque, dieci e venti. I soldi spuntano dalle custodie dei giochi (tutti originali) della Playstation. Il ventiduenne, difeso dall’avvocato Luca Scampoli, finisce così in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli antidroga, disposti dal questore Raffaele Palumbo, proseguiranno anche nei prossimi giorni. Gianluca Lettieri



