Stalking, ragazzo arrestato per la terza volta in un anno

È stato arrestato per la terza volta in un anno con l'accusa di stalking un 23enne della provincia di Pescara, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Pescara su richiesta della Procura della Repubblica. L'indagine ha consentito ai Carabinieri di acquisire nuovi elementi a carico del giovane il quale, resosi ancora responsabile di aver perseguitato l'ex fidanzata, dopo giorni di ricerche è statorintracciato mentre pianificava la fuga in treno.Dal dicembre 2018, non rassegnandosi alla fine della relazione, il 23enne aveva cominciato a perseguitare l'exfidanzata e il 2 marzo scorso era finito ai domiciliari per atti persecutori. La misura cautelare non è bastata a tenere lontano il giovane dalla ragazza, visto che ad aprile il Gip di Pescara, basandosi su corpose risultanze investigative, aveva aggravato la misura con la custodia in carcere. Terminato il periodo di reclusione, il giovane ha reiterato nuovamente le condotte moleste e persecutorie, fino a minacciare e aggredire la giovane donna, arrivando anche a danneggiarne l'auto. Pertanto, emesso il nuovo provvedimento restrittivo in carcere, i Carabinieri hanno condotto il giovane nella locale Casa Circondariale, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.