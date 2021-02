Perseguita e minaccia la moglie del suo amante, scatta il codice rosso per una 22enne di Nereto. Dovrà ora mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla donna, dalla sua abitazione e dal suo luogo di lavoro, la giovanissima che da qualche tempo aveva iniziato una relazione amorosa con un 30enne, sposato, di Nereto. La 22enne, probabilmente stufa di aspettare che l’uomo mettesse fine al suo matrimonio, ha pensato di prendere in mano la situazione iniziando a perseguitare la donna nel tentativo di allontanarla con le maniere forti. Sono così iniziati subito gli sms minatori dove le prometteva, senza mezzi termini, di ammazzarla tagliandole la gola o di prenderla a coltellate qualora l’avesse incontrata in giro.

In una circostanza, la giovane si era introdotta nell’appartamento dove vive la donna, arrampicandosi da un balcone, e trattenendola in camera da letto contro la sua volontà per intimorirla con frasi pesanti e ingiuriose. In un’altra occasione, incontrandola casualmente in strada per la cittadina vibratiana, aveva iniziato ad insultarla e a minacciarla costringendola a rientrare in auto. L’ira della 22enne si era quindi concentrata sull’auto aveva iniziato a prenderla a calci e pugni. Infine, qualche tempo fa, trovando aperta una finestra dell’abitazione dei due coniugi, non aveva esitato a tirare all’interno un grosso coltello da cucina, in segno di minaccia, che solo per pura casualità non aveva ferito nessuno. Una situazione che aveva portato la vittima a vivere giorni infernali segnati da perduranti stati d’ansia e dalla paura più che fondata. In questa situazione difficile la donna ha trovato il coraggio di recarsi in caserma a Nereto e di raccontare l’incubo che era stata costretta a vivere negli ultimi tempi. I militari, raccolta la denuncia, avevano inviato un’indagine raccogliendo anche diverse testimonianze. E ieri il gip di Teramo, Lorenzo Prudenzano, ha emesso il provvedimento cautelare nei confronti della 22enne che ora dovrà rispondere di atti persecutori, violazione di domicilio, violenza privata, minacce e porto di oggetti atti a offendere.

