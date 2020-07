La storica azienda abruzzese di liquirizia e dolciumi: Menozzi De Rosa finisce nel mirino della guardia di finanza di Pescara. Su disposizione del gip Gianluca Sarandrea e richiesta del pm Luca Sciarretta sequestrati in via preventiva beni e conti per quasi nove milioni di euro. Il sequestro riguarda dieci fabbricati, due terreni, un opificio industriale, una cassetta di sicurezza e ben 15 conti correnti bancari, per un valore complessivo di 8,7 milioni di euro, di proprietà della società 'Aurelio Menozzi & R. De Rosa – Industrie di liquirizie e affini – di Mario e Giuseppe Menozzi & C. Sas”, dichiarata fallita dal tribunale di Pescara il 28 febbraio 2019. Per reati finanziari e fiscali, indagati quattro amministratori e un professionista. © RIPRODUZIONE RISERVATA