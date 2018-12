Spruzza spray irritante durante un litigio: panico nell'ufficio postale

Momenti di panico questa mattina preso gli uffici delle Poste di via Passolanciano a Pescara dove per cause in corso di accertamento, forse a causa di una lite fra due persone, una delle due ha estratto dalla borsa uno spray urticante che è stato spruzzato nei locali dove c'erano almeno una ventina di persone che sono fuggite all'esterno. Alcuni per una leggera irritazione alle vie aeree sono stati medicati dai sanitari del 118, arrivati sul posto insieme agli agenti della Squadra Volante che indagano sull'accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA