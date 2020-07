“Vola in alto, vieni all'Aquila”, ecco lo spot per la campagna turistica

Ultimo aggiornamento: 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' partita dal 2 luglio lanazionale “Vola in alto,”: 132 passaggi al giorno, fino a, per lo spot suidelle stazioni ferroviarie (, stazioni minori della capitale,) e nellenei pressi diIl, della durata di 60 secondi, realizzato con l'utilizzo di, mostra gli scorci più significativi delfontana delle, il, i) e gli aspetti più suggestivi dele del territorio come se fossero visti da un uccello in volo.La campagna, realizzata dalcon il contributo della, «promuove l'immagine dell'Aquila dove transitano milioni di persone - ha spiegato-. Abbiamo scelto, in questa fase, di puntare sul turismo di prossimità, proiettando questo video nell'area die delle maggiori città del». Il video su. https://www.youtube.com/watch?v=C9orNuMqkPU&feature=youtu.be.