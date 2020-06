Fase 3, sport equestri: riaprono gli impianti abruzzesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notizia è ufficiale: isi disputeranno nel lungo weekend tra la fine di luglio e l'inizio di agosto.L'evento è in fase di pianificazione programmatica e definizione sede, ma la data ha i crismi dell'ufficialità e costituirebbe peruna delle prime manifestazioni agonistiche con assegnazione di titoli. D'altro canto, fin dal periodo del picco del, era apparso piuttosto chiaro che glifossero tra gli sport meno a rischio di assembramenti e quindi contagi. Per la precisione, la data stabilita dal calendario è: 31 luglio, 1 e 2 agosto.Ma c'è dell'altro, perché l'attività agonistica è ripartita alla grande già con due concorsi di preparazione aiorganizzati dalLa prima in questo weekend, ha già fatto registrare il tutto esaurito per quanto riguarda i box. L'altra a metà luglio, che con queste premesse si annuncia già molto attesa.Alla definizione di sede e programma deiprovvederà il Consiglio Direttivo nella prossima riunione, prevista subito dopo il Concorso del 19-21 giugno, quando saranno approvate anche le altre manifestazioni equestri del secondo semestre, tra cui quelle del Reining, dele dell'Endurance, la cui commissione di lavoro ha cambiato le finalità delle gare (da gare per Campionati a qualificanti), ridefinito le sedi e già confermato le date del 12 luglio e 9 agosto (Vittorito) e spostato al 13 settembre () la data prima prevista per il 6 settembre, a causa della concomitanza con il FEI EnduranceNella riunione del Consiglio Direttivo di venerdì 12 giugno, il, cogliendo l'opportunità offerta dalla Federazione, ha già deliberato una variazione di bilancio da utilizzare quale sostegno economico per la partecipazione dei tesserati alle manifestazioni sportive di tutte le discipline e attende ora il vaglio del Consiglio Federale per procedere.Insomma, le difficoltà generali permangono, ma nel caso dell'equitazione sembrano essere - ora - meno complicate da superare.