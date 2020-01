Sport e mattoni, Pescara saluta il grande Carlo Di Properzio

Sono stati celebrati ieri a Pescara i funerali dell’imprenditore Carlo Di Properzio, morto a 80 anni. L’ultimo saluto nella camera ardente aperta nella clinica Pierangeli, dove è deceduto. Dagli anni ‘50 in poi, il gruppo fondato da Sabatino Di Properzio, originario di Torre de’ Passeri, è cresciuto espandendosi in Abruzzo e in altre zone del Centro Italia. Si occupa di edilizia residenziale e commerciale e del settore petrolifero. Di Properzio è stato anche grande protagonista della vita sportiva pescarese, come presidente del Pescara calcio: con alcuni soci a fine anni ‘40, e da solo tra il 1954 al 1961. Al timone dell’edilizia di famiglia, ha ridisegnato parte della città. Note anche le sue passioni: l’antiquariato e l’arte tanto da diventare il fondatore del museo Paparella. © RIPRODUZIONE RISERVATA