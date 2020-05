Febbo attacca: «Ingiustificabili i rincari delle tariffe degli ombrelloni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho ricevuto segnalazioni dinegli. Spero siano notizie prive di fondamento poiché reputo ingiustificabili e intollerabili gli aumenti alla luce della difficilissima situazione economica in cui versano migliaia di famiglie».Lo afferma. «Ricordo come laabbia lavorato ininterrottamente senza fermarsi anche durante il lockdown per abbattere tutti gli ostacoli e iniziare puntualmente la stagione estiva dopo aver accolto al 100% le tante richieste pervenute dal settore dei balneatori. Per gli stabilimenti balneari - osserva Febbo - ci sonocome l'abbattimento della prima rata dell'Imu e le risorse a fondo perduto da parte della Regione che presto arriverà al settore turistico attraverso specifici avvisi.