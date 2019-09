Terrore sotto il traforo del Gran Sasso: sperona le auto, danni e feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Sotto la galleria del Gran Sasso, ha preso di mira le auto che lo precedevano, provocando alcuni incidenti con feriti e danni, fino a quando egli stesso non è rimasto vittima di un grave incidente. L'incredibile quanto assurda vicenda sulla quale stanno indagando gli agenti della Sottosezione di polizia autostradale dell'Aquila Ovest, (diretti da Alberto Ravanetti) è accaduta non molto tempo fa, (ma trapelata solo recentemente) in pieno controesodo dalle vacanze, in un momento che aveva spinto gli esperti della stessa Polizia Stradale e quelli della Società Autostrade a marcare quel giorno con il bollino rosso.Per motivi che sono ancora in via di accertamento, una Opel Corsa, condotta da un 59enne di Roma, di professione panettiere, dopo essere entrata sotto la galleria del Gran Sasso, ha cominciato a tamponare e a speronare le auto che lo precedevano con l'intento di scaraventarle fuori strada, tant'è che gli stessi mezzi presi di mira sono stati ripetutamente danneggiati prima di finire fuori dalla corsia di marcia. Lo stesso conducente è rimasto protagonista egli stesso di un grave infortunio andando a sbattere contro uno spigolo di una delle gallerie di emergenza posizionate all'interno delle due canne del traforo.All'inizio si era pensato a un malore, ma con il passare del tempo, con l'audizione dei testimoni e soprattutto la visione delle immagini delle telecamere interne del tratto autostradale, gli investigatori si sono convinti di trovarsi di fronte a un invasato che volontariamente ha attuato tale azione criminale, che solo per un soffio non si è trasformata in una tragedia, considerando che solo recentemente (da maggio scorso) è stata stabilita sotto le due gallerie del Gran Sasso, la percorrenza in una sola corsia con limite di velocità a 60 chilometri orari.L'uomo è stato poi trasferito all'ospedale di Teramo, ricoverato in prognosi riservata. Al momento si procede con le accuse di fuga, omissione di soccorso, lesioni e danneggiamento. L'auto è stata sequestrata e la patente ritirata. Sulla salubrità psichica del ferito sono in corso approfondimenti. Il tempestivo intervento sotto la galleria degli agenti della Sottosezione di polizia autostradale dell'Aquila-Ovest insieme a quelli del servizio di pronto intervento della Società Strada dei Parchi ha evitato la chiusura del tratto. Durante l'incidente, infatti, gli stessi soccorritori sono riusciti a far defluire il traffico, con la sola e comprensibile conseguenza di rallentamenti.