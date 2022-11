L'operaio sparito torna a casa nella notte

Diego Morabito intirno a mezzanotte è tornato a casa e sta bene. Dalle prime informazioni sembra sia stato riaccompagnato a Ripa Teatina da Francavilla da un conoscente.

A dare la notizia a parenti e amici è il fratello Vincenzo. Diego era scomparso domenica scorsa da Ripa Teatina. Nel pomeriggio di ieri nel piccolo comune ripese erano arrivate anche le telecamere del programma di Rai1 "La vita in diretta". Il fratello, il cugino e la ex compagna del 43enne scomparso da Ripa Teatina hanno lanciato l'appello così poi in tarda serata su Chi l'ha visto?. La ex compagna in Anna Rosa Sciubba in lacrime ha raccontata che la figlia chiedeva sempre del padre. «E' sempre stata legatissima e nonostante tutto siamo rimasti in buoni rapporti».

Una bella notizia per i parenti e gli amici dopo le ultime ore vissute con grande preoccupazione. «Per adesso non ha detto nulla» ma sicuramente ne riparleremo. L'importante è che sia qui con noi».