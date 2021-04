19 Aprile 2021

Tentato omicidio, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi, in concorso tra loro. Sono le accuse a cui dovranno rispondere 4 albanesi arrestati a Lanciano, in provincia di Chieti, come disposto dall'Autorità Giudiziaria frentana, e saranno portati presso le Case circondariali individuate dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Poco dopo le 20 di ieri sera, in una via della zona industriale di Lanciano, i 4 albanesi hanno atteso l'arrivo di altrettanti loro connazionali per discutere di un diverbio scaturito precedentemente per apparenti futili motivi.

Dalle indagini è emerso che nel corso di questo incontro le cose, però, sarebbero immediatamente degenerate e uno dei quattro albanesi avrebbe estratto una pistola e sparato alle spalle un suo connazionale mentre

un altro cittadino albanese sarebbe stato colpito alla testa con un bastone. I quattro poi si sarebbero dati alla fuga. Tre di loro sono stati bloccati nell'immediatezza a Fossacesia mentre erano in procinto di allontanarsi mentre un quarto è stato rintracciato ad Altino dove è domiciliato.

Riguardo ai feriti, il 29enne raggiunto dal colpo di pistola, una calibro 38, versa in prognosi riservata presso l'Ospedale di Pescara e rischia lesioni permanenti, mentre le condizioni del 23enne, ricoverato presso l'Ospedale di Lanciano per ferite lacero contuse al capo, non destano particolari preoccupazioni.