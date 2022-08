Spara alle mucche nel campo: forse una vendetta per il pascolo abusivo

Mucca colpita a una zampa da colpi di fucile: è successo a Massa d'Albe, l'altro giorno, e non si conosce il colpevole che ha messo in atto il violento gesto nei confronti dell'animale. Non sono noti neanche i motivi dello strano episodio. Si potrebbe trattare di una ritorsione da parte di un contadino contro il pascolo abusivo di bovini e denunciare «soprusi e violazioni di proprietà», oppure di qualcuno che si è ritrovato la mucca nel giardino. Sembra che alcuni allevatori lascerebbero i loro animali liberi di pascolare nel territorio di Massa d'Albe e spesso questi invadono le proprietà private e non solo.

Spesso le mucche invadono le strade creando problemi alle auto in transito e mettendo a rischio la vita delle persone. La situazione durante il periodo estivo diventa preoccupante e allarmante e spesso crea anche conflitti tra gli abitanti. È per questo che anche l'amministrazione comunale si è interessata alla vicenda e ha invitato gli allevatori ad un incontro per cercare una soluzione al problema. «Il nostro territorio è oggetto di soprusi che ormai sono sotto gli occhi di tutti denuncia un residente A che titolo sui campi privati e nei giardini arrivano animali che rimangono di fatto abbandonati?»

Mucche alla riscossa si direbbe. Spesso di notte vengono avvistati bovini per le vie del paese, le bestie si aggirano nella più totale tranquillità, pascolando al buio, poi spesso si introducono all'interno di un giardino privato. Qualche residente stanco di questi soprusi avrebbe preso il fucile e avrebbe sparato alle zampe dell'animale per allontanarlo. Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri forestali e il veterinario della Asl per accertare se l'animale sia stato ferito da un colpo di arma da fuoco e quindi provvedere alle cure del caso. Sembra che le munizioni, per fortuna, non abbiano procurato un danno irreparabile al bovino che così è potuto tornare in libertà.