Spaccio di droga formato famiglia, preso anche nonno-pusher di 76 anni

A 76 anni avrebbe messo su, insieme al figlio e alla nuora, una fiorente attività di spaccio. Aveva trasformato la sua abitazione di Pescara in una vera e propria centrale in cui a tutte le ore si vendevano stupefacenti. Due giorni fa, dopo settimane di indagini, è scattato il blitz degli agenti della sezione antidroga della squadra mobile, diretti da Dante Cosentino che ha portato all'arresto suo e dei due familiari che con lei erano dediti allo spaccio.



In casa, nascosti in due confezioni di medicinali, i poliziotti hanno trovato circa nove grammi di cocaina oltre ad un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga. Ieri mattina, si è svolta la direttissima. La 76enne e il figlio hanno chiesto i termini a difesa mentre la nuora ha patteggiato un anno e due mesi di reclusione.