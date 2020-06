Lanciano, scoperti 200 episodi di spaccio: cinque arresti

Cinque ordini di custodia cautelare per spaccio di droga sono stati emessi dal gip di Lanciano su richiesta della procura. L' operazione, denominata Dance Monkey, è stata condotta per sei mesi da carabinieri di Lanciano, coordinati dal capitano Vincenzo Orlando, che hanno accertato 200 episodi di spaccio. Dall'esito delle indagini sono emersi casi di minacce e intimidazioni, anche a carico di alcuni indagati, per ottenere il pagamento dello stupefacente. © RIPRODUZIONE RISERVATA