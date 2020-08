© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rompe il naso alla figlia, scatta l'allontanamento per un padre padrone di. Dovrà ora rispondere anche di maltrattamenti in famiglia l'uomo che da anni stava rendendo la vita della figlia, tra l'altro minorenne, un vero e proprio inferno. Quel padre morboso e violento, di 45 anni, del posto, non perdeva occasione per alzare le mani nei confronti dellae la condotta andava avanti sin da quando era ancora una bambina. Comportamenti ossessivi da parte del genitore fatti di pedinamenti, continue minacce e maltrattamenti di ogni tipo. L'uomo voleva sapere ogni cosa della vita della figlia: con chi usciva, chi frequentava ed era solito appostarsi fuori laper controllarne ogni minimo spostamento.Quando la giovane provava a ribellarsi a tutto questo erano botte da orbi anche in strada e davanti ad altre persone. In una circostanza, la giovanissima era stata sorpresa ae il padre, per tutta risposta, le aveva spento la sigaretta sulla fronte, mentre in una circostanza l'aveva percossa con così tanta violenza da fratturarle il setto nasale costringendola quindi alle cure al pronto soccorso all'ospedale di Sant'Omero dove era stata poi dimessa con una prognosi di 25 giorni. Una situazione che stava generando nellaperduranti stati d'ansia e un sempre più fondato timore per la propria incolumità.Tutto questo l'aveva spinta a scappare di casa, trovando rifugio da quel padre violento da amici e parenti. Una situazione che non è passata inosservata aii di Martinsicuro e ne era scaturita così un'indagine. I militari della locale stazione, dopo aver ascoltato anche diverse testimonianze, avevano inviato un dettagliato rapporto in procura e ieri è arrivato il provvedimento del giudice del tribunale di Teramo che ha disposto nei confronti del padre padrone un ordine di allontanamento. L'uomo dovrà ora tenere una distanza di almeno 500 metri della figlia con l’obbligo immediato di allontanarsi qualora dovesse incontrarla, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ragazza e di non comunicare con la stessa con qualsiasi mezzi.