Il caso delle lunghe code alla cassa per pagare la sosta all’area di risulta ovvero al Parcheggio Centrale, denunciato dal consigliere Piero Giampietro in coincidenza con l’attivazione delle sbarre elettroniche ai varchi d’ingresso e di uscita al posto dei “berretti blu”, ha prodotto un primo risultato: Pescara Multiservice ha infatti portato da 15 a 25 minuti la finestra di tempo che intercorre tra l’avvenuto pagamento alla cassa e l’uscita dell’auto dall’ area di sosta, riconoscendo di fatto che la disponibilità di una sola cassa attiva nei pressi della stazione vecchia rappresenta una limitazione. Da qui la promessa, anticipata anche dall’assessore Luigi Albore Mascia, di installare una cassa automatica in più nella zona nord del grande parcheggio, che andrebbe ad aggiungersi a quelle attivate nei pressi del varco di via Pisa, sufficiente per quella porzione utenze, e di piazza della Repubblica.

«E’ soprattutto la cassa automatica su piazza della Repubblica a risentire maggiormente dell’alto flusso di utenti perché è in quel punto che si concentrano i flussi di persone che si spostano tra il parcheggio e il cuore della città, corso Umberto» spiegano da Pescara Multiservice. C’è sempre, in ogni caso, il “berretto blu” pronto a dare assistenza agli automobilisti in uscita, abilitato ad incassare il dovuto in caso di particolari difficoltà nel pagamento. Lo stesso dipendente, tuttavia, può anche esigere il pagamento di un altro euro per chi non rispetta i tempi in uscita e si attarda, come avvenuto nei giorni scorsi e si è ripetuto ancora ieri, ed è su casi del genere che l’azienda fa chiarezza: «Un conto è ritardare l’uscita dal parcheggio a causa delle lunghe code, come ne possono capitare in uscita ad un casello autostradale; altra cosa è pagare il conto alla cassa automatica e poi mettersi a chiacchierare e a perdere tempo, come nel caso di una signora cui è stato chiesto di versare un altro euro» precisano dalla dirigenza societaria.

Dalla stessa Pescara Multiservice arrivano anche altre notizie: «Nel periodo natalizio abbiamo provveduto a digitalizzare gli abbonamenti, che non sono più cartacei, soluzione che ha eliminato la circolazione di contante e ha determinato un incremento di utenti ora a quota 1500, come pure registriamo un aumento di entrate attraverso le App». Il costo degli abbinamenti è di 38 euro al mese per l’ area di risulta e di 54 al mese per tutte le zone; la quota agevolata a 15 euro per i residenti è applicabile a una sola auto. Intanto i “berretti blu” si preparano ad affrontare nuove mansioni: si è parlato di portierato del Comune, pulizie e altro, per mettere l’azienda al riparo dal rischio di tagli. L’ultima è per gli ausiliari del traffico che la prossima settimana seguiranno un corso per imparare ad usare i tablet, dicendo addio ai bollettini.

