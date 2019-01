Sorveglianza Mediterraneo: in Regione la prima conferenza italiana sul tema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Palazzo Silone ha ospitato la prima conferenza che si svolge in Italia sulla tematica della sorveglianza marittima nel Mediterraneo, organizzata dal servizio della cooperazione territoriale Ipa della Regione Abruzzo, alla presenza del presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. A rendere possibile un appuntamento così di alto profilo l’avvocato Paola Di Salvatore, autorità di gestione del programma IPA Adriatic e dirigente del servizio della cooperazione territoriale e del servizio di Europrogettazione, che ha messo insieme tutte le istituzioni coinvolte. L’obiettivo è avere una governance tecnica e strategica nel Mediterraneo. La Regione Abruzzo vuole così capitalizzare anche i risultati ottenuti con il programma transfrontaliero nell’area adriatica al quale hanno preso parte ben 8 Stati. Il Comandante Generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi ha affermato che la sicurezza del Mediterraneo è spesso minata dal terrorismo, dai traffici illeciti, ma la loro attività, che ha descritto grazie anche ad un video, è incessante. La Finanza, tra le altre cose, è l’unica forza di polizia addetta alla sicurezza in mare. << Grazie a questa conferenza - ha detto la Di Salvatore - viene rafforzato l’intendimento per un’azione tecnica condivisa affinché la sorveglianza possa essere sempre più efficiente per garantire un mar Mediterraneo di pace e conciliazione. La Regione, assieme ad altri paesi, si pone come lead partner della prima azione progettuale negli obiettivi strategici della Commissione Europea su questo tema >>. Il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani ha rimarcato il ruolo della Guardia di Finanza. << Per la grande esperienza maturata in mare e non solo la Finanza a livello di parlamento europeo rende onore al paese per la sua capacità e preparazione, come le altre forze dell’ordine del resto. Le Fiamme Gialle sono un valore aggiunto in questi progetti che guardano ad una prospettiva di collaborazione, ormai tutto deve essere fatto a livello europeo se si vogliono ottenere dei risultati. Il presidente dell’Euro Regione Adriatico-Ionica Nikola Dobroslavic ha ricordato come grazie anche all’Abruzzo ormai da anni si parli di governance. Ha sostenuto che solo grazie alla sicurezza e al controllo del mare i paesi coinvolti possono puntare ad un vero sviluppo. Alcune eccellenze nel campo della sorveglianza come Telespazio e E-Geos hanno raccontato le loro esperienze prodotte con il progetto Cosmo-SkyMed per il controllo satellitare del Mediterraneo.