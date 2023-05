Sorpresi a rubare in un appartamento a Pettino, due georgiani finiscono in manette

L'AQUILA Si intrufolano in un appartamento zona Movieplex a Pettino ma vengono scoperti da alcuni condomini che li fanni arrestare. E’ accaduto sabato sera in via Amiternum, quando due ladri con il volto travisato da passamontagna hanno fatto irruzione in un appartamento.

Secondo una prima ricostruzione, gli stessi, approfittando dell’assenza dei proprietari,hanno fatto irruzione nell’appartamento, dopo aver sfondato la porta. Qualcosa però ha attirato l’attenzione di alcuni condomini i quali ad un più attento ascolto hanno capito che l’appartamento in questione, era stato violato. Immediatamente è partita la richiesta di intervento degli agenti della Squadra volante della Questura, che arrivati tempestivamente sul posto sono riusciti a cogliere i due in flagranza di reato.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria e coordinati dal Commissario,Giovanni Salvatori gli agenti hanno arrestato i due ladri, due giovani di nazionalità georgiana, che assistiti entrambi dall'avvocato Stefano Massacesi, del Foro dell'Aquila sono stati trasferiti in carcere.