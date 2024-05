Mercoledì 29 Maggio 2024, 06:00

Il pianeta minori appare come un mondo lontano finché la storia della bambina di 8 anni, sottratta dalla madre, oppure quella di un ragazzino indiano buttato fuori dalla casa famiglia al 18esimo anno di età, lo porta in superficie in tutta la sua drammaticità.

«Sono circa 550 i minori ospitati nelle strutture residenziali abruzzesi, circa 300 sono stranieri» spiega l’avvocata Maria Concetta Falivene, garante per l’Infanzia della Regione Abruzzo. Un grande lavoro di assistenza e reinserimento per questi bambini e ragazzi tolti a famiglie non in grado di crescerli o arrivati in Italia non accompagnati. Un sistema di accoglienza e istruzione che costa parecchio: circa 110 euro al giorno a persona senza le spese per l’assistenza sanitaria che spesso incide molto e riguarda figure specializzate come logopediste e psicologhe. Ci sono decine e decine di storie di rinascita e riscatto tra questi ragazzi che crescono nelle comunità per minori con figure professionali, mediatori culturale e linguistici in grado di ridare fiducia, sicurezza, insomma un futuro vero. «L’Abruzzo è la prima regione ad avere un database su tutte le problematiche minorili, sia socio sanitarie, sia relative ai costi e ai tempi di permanenza. C’è poi il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati che scappano dalle strutture» spiega la garante. Un fenomeno, questo, difficilmente quantificabile. E poi ci sono storie come quella del ragazzo indiano, un giovane molto promettente, «sbattuto fuori da una cooperativa per minori di Roseto al compimento dei 18 anni. Fu il regalo al posto della torta di compleanno» racconta con amarezza la garante che, saputa della vicenda, con la sua tutrice ha consentito al ragazzo di proseguire gli studi grazie a un’estensione all’accoglienza fino a 21 anni.

La garante ricorda che è in corso la campagna affido regionale rivolta a famiglie e single: sono già pervenute 60 domande che verranno inoltrate al Tribunale dei minori per la valutazione. Quando scoppiò la guerra, le richieste di accoglienza per le famiglie ucraine, in fuga dal conflitto, furono 600, che la garante poi girò alle autorità competenti, segno di un profondo senso della solidarietà degli abruzzesi.

