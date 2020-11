Sociopsicovirus/ Come salta la tracciabilità e si diventa di colore arancione: un caso di scuola

L’AQUIALA A., 15 anni, si sveglia giovedì 29 ottobre con una temperatura corporea di 37,7°. È un giovane che si dedica con costanza quotidiana allo sport, uno sport che non si ferma davanti alle intemperie: «Avrà preso freddo», pensa- o spera- in un primo momento mamma A.. All’ora di pranzo la febbre è salita, il termometro raggiunge i 39°. Mamma A. somministra al figlio una tachipirina e poi telefona alla pediatra. «Forse è il caso di fare un tampone?», domanda la genitrice. La pediatra non è convinta, tenta di dissuadere mamma A., le chiede di aspettare qualche giorno per vedere se la situazione peggiora. Mamma A. insiste- ha un lavoro che la mette ogni giorno in relazione con la gente, ha una mamma anziana e un’altra figlia adolescente- e riesce a far capitolare la recalcitrante esperta del settore la quale apre la posizione presso la Asl di competenza.



La famiglia si mette in attesa della chiamata per il tampone. La febbre è passata ma A. ha un forte mal di testa. Martedì mattina, 3 novembre, mamma A. riesce a far fare il tampone al figlio presso Dante Labs, un laboratorio che offre test sul genoma umano e che da mesi è in grado di somministrare a privati e aziende anche quello per la ricerca del Covid-19. Mercoledì 4 novembre, via mail, arriva la risposta: A. è positivo. Dopo pochi minuti dal ricevimento del referto squilla il telefono di mamma A., è la Asl territoriale che vuole sapere cosa è accaduto ad A. e decidere se è il caso di procedere con un tampone oppure no. Mamma A. riferisce della positività del figlio accertata dal tampone fatto privatamente. Dal numero chiamante (0862-485500) si sente dire che A. dovrà ripetere il tampone il 13 novembre e che sarà il personale stesso a recarsi presso il domicilio. Viene anche fissata una data per il tampone dei conviventi, mamma A., papà e sorella, tutti messi in quarantena, per il 9 novembre mattina alle 11 e 30 presso il drive-in di Collemaggio.

«La persona che mi ha chiamato mi ha detto che avrebbero seguito mio figlio tutti i giorni telefonicamente», dice mamma A., «ma solo il giorno dopo ho ricevuto una chiamata con voce preregistrata e poi nulla più. Grazie al cielo il ragazzo sembra star meglio ma nello stesso tempo l’altra mia figlia ha perso del tutto il gusto». Di sua iniziativa mamma A. scrive alla scuola superiore frequentata dal figlio per informare la dirigente scolastica e avverte anche l’allenatore della squadra nella quale gioca. Il 9 novembre mattina mamma A., papà e l’altra figlia rimasta senza gusto si recano come da accordi a Collemaggio. Mentre attendono arriva una telefonata (0862-485500): «Signora, come sta A.? Allora, ci dica, quando facciamo il tampone di controllo?», «Mi avete dato appuntamento per il 13, un vostro incaricato verrà a casa», «Ma che dice? Impossibile. E noi il 13 siamo pieni, chi l’ha chiamata?».

Non è finita qui. «Dopo qualche minuto chiama di nuovo lo stesso numero e mi chiedono se A. ha avuto contatti con altre persone oltre noi famigliari nei giorni precedenti alla comparsa della febbre e se sì con chi. Il 9 novembre mattina mi chiedono con chi ha avuto contatti mio figlio su un alert che io ho lanciato il 29 ottobre. Evviva la tracciabilità e l’efficienza, evviva».

Di sicuro il Covid-19 non è un virus amico dell’uomo, questo credo ormai si possa dire senza alcun timore di essere smentiti. Però il virus fa di suo, segue criteri che possiamo definire malsani, ma fa di suo. Ad agire in modo sociopsicotraballante è chi ha, per posizione stabilita da ruoli ben definiti, il dovere di riuscire a contenerlo e/o arginarlo in attesa che possa essere sconfitto. Di chi è la responsabilità se salta la tracciabilità? Se all’interno della stessa azienda non esiste una agenda condivisa fra operatori, se decine e decine di famiglie si ritrovano sole, abbandonate, se in piena seconda ondata pandemica una madre deve insistere con una pediatra per far fare un tampone al figlio, se...se, se, se. Se.

Tiziana Pasetti

