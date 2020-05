Due minorenni bloccati sull'orlo dello strapiombo: salvati dal soccorso alpino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTEL DI SANGRO - Hanno 12 e 13 anni e sono incolumi, ma hanno rischiato molto i due minorenni di Castel di Sangro recuperati dall’elicottero del 118 poco prima del tramonto.Erano bloccati sulla roccia che sovrasta la città, con ai piedi uno strapiombo di 60 metri, raggiunto nel tentativo di tornare a casa dopo una gita al Castello.Il tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico, dopo aver comunicato anche con la madre di uno dei due, li ha contattati telefonicamente per tranquillizzarli, e una volta sul target, li ha recuperati con il verricello.Sono stati proprio loro a dare l’allarme, con lo smartphone hanno chiesto aiuto al 118. Fortunatamente si sono presi solo un brutto spavento, uno dei due poco reattivo per il panico.A visitarli, prima di riconsegnarli ai genitori, ci ha pensato il sanitario a bordodell’eliambulanza.Una volta sbarcati a Castel di Sangro ad attenderli c’erano i familiari con i Carabinieri del luogo, ma anche tanti concittadini che per la situazione si erano radunati al campo sportivo della città.