Sgominata una banda dedita a furti in Abruzzo. Dalle prime luci dell'alba i carabinieri della Compagnia di Popoli (Pescara) sta eseguendo sette misure cautelari e perquisendo un'azienda del posto. L'operazione è ancora in corso. Ulteriori particolari saranno diffusi in mattinata.