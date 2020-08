Le Poste riducono l'orario, il sindaco occupa gli uffici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con un gesto simbolico e provocatorio il sindaco di Montefino, Ernesto Piccari, questa mattina ha occupato l’ufficio postale del paese per protestare e manifestare il malcontento della sua comunità alla luce delle decisioni prese da Poste Italiane circa la riduzione dell’orario di funzionamento dello sportello in paese. Sostanzialmente dopo i duri giorni legati al lockdown che hanno comportato la chiusura dello sportello non c’è stata una riapertura completa dello stesso, Poste Italiane ha stabilito, infatti, l’operatività dello sportello a giorni alterni. Una decisione che il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Montefino considerano ingiusta e irrispettosa delle esigenze dei cittadini, anche in considerazione del fatto che nel piccolo centro del teramano non ci sono banche e che nei tre giorni di apertura si formano code con ulteriore aggravio della possibilità di nuovi contagi da Covid-19.