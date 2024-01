L'Aquila-Amatrice, il quinto lotto si blocca dopo nove mesi. Giorgi: «E' inaccettabile»

L'AQUILA - «Altro che aree interne, ricostruzione, rilancio economico: non è possibile che per questioni di lana caprina si blocchino per mesi progetti importanti rischiando di perdere i finanziamenti».

È un fiume in piena il sindaco di Montereale, Massimiliano Giorgi. Il quinto lotto della L’Aquila-Amatrice (tecnicamente: Ss 260 Picente-Dorsale Amatrice-Montereale-L’Aquila), quello che va dallo svincolo di Cavallari fino al confine regionale, è di fatto bloccato.

Per capire cosa è accaduto bisogna capire la natura dell’intervento. Si tratta dell’adeguamento di un tratto di 3,6 km divisi in due stralci: 2,2 km in variante e 1,4 km in sede esistente. E così il 17 novembre è pervenuto un decreto del Mase (il Ministero dell’Ambiente) con il quale, a distanza di ben nove mesi dall’avvio della procedura, viene disposto di dover assoggettare l’intervento ad una nuova procedura di Valutazione di impatto ambientale insieme unitamente a un altro intervento Anas in fase di progettazione, ovvero lo “stralcio 2” dello stesso lotto.

LE MOTIVAZIONI

La richiesta si fonda sul presupposto che l’intervento debba essere valutato nella sua interezza e non a “stralci funzionali”.

Quanto basterebbe per dover rifare le progettazioni e, dunque, perdere altro tempo e molto probabilmente i fondi del Pnrr previsti. Pnrr che, paradosso tra i paradossi, impone invece velocità di esecuzione e scadenze stringenti.

Peraltro in sede di conferenza dei servizi - ora tecnicamente sospesa - si sono espressi con parere favorevole il Ministero della Cultura, in particolare la Soprintendenza Speciale per il Pnrr, l’Autorità Distrettuale di Bacino, il Genio Civile della Regione Abruzzo, la Provincia dell’Aquila e il Comune di Montereale, oltre agli Enti gestori dei sottoservizi interessati. Contro il decreto del Mase l’Anas ha presentato ricorso al Tar.

«C’è stato un grande lavoro sinergico - dice ancora Giorgi - tra istituzioni e anche con la struttura commissariale, poi c’è un funzionario che dopo ben nove mesi rischia di far saltare un intervento strategico per le aree interne. È francamente inaccettabile».



© RIPRODUZIONE RISERVATA