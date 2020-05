Pescara, il concerto dei Simple Minds slitta di un anno

A causa della pandemia il concerto dei Simple Minds è stato spostato al 15 luglio del prossimo anno. Il celebre gruppo si esibirà al teatro d’Annunzio di Pescara con il “40 Years of Hits Tour”, che avrebbe dovuto far tappa nel capoluogo adriatico giovedì 16 luglio 2020. A causa dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative, il tour dei Simple Minds in Italia è stato riprogrammato per l’estate 2021 e così il concerto di giovedì 16 luglio al Teatro D’Annunzio di Pescara, nell’ambito del Pescara Jazz & Songs, si terrà giovedì 15 luglio 2021.

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data e la prevendita è di nuovo aperta sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Ciaotickets. L’annuncio di un tour celebrativo per la band fondata e guidata da 40 anni da Jim Kerr e Charlie Burchill nasce dopo la pubblicazione di “40: The Best Of – 1979-2019”, raccolta che ripercorre la carriera della band che ha letteralmente rivoluzionato la musica a partire dagli anni ’80, con l’aggiunta di una traccia inedita: una cover di ‘For One Night Only’ di King Creosote. A questa uscita segue la riedizione del dvd “Seen The Lights” nell’aprile 2020, documentazione dello show della band all’Arena di Verona 30 anni fa, durante il tour “Street Fighting Years”.

