Addio a Simone Urban, voce della movida pescarese

Ultimo aggiornamento: 12:52

Messaggi di cordoglio e sconcerto per la scomparsa, a soli 42 anni, di Simone Urban, storico vocalist della notte pescarese. Ha ceduto ad una malattia fulminante che se lo è portato via in pochssimo tempo. Il suo nome è legato a celebri locali, punto di riferimento della movida in riva all’Adriatico, come il Jambo e il Cutty Sark. L’uomo era originario di San Benedetto del Tronto. “Sinceramente non so se una persona così buona d’animo l’ho mai conosciuta, credo di no! Ciao Simone, riposa in pace” scrive il dj Claudio Corna. Un altro storico dj, Roby Liza, ricorda Simone Urban con una foto insieme e scrive “good bye”. Si aggiunge il “ciao Simone” di Filo Dj Di Paolantonio. Pietro Kus, operatore del divertimento, dice: “Non scriverò di quanto eri gentile, sempre sorridente nonostante i tuoi problemi di salute, umile, voglio ricordare la tua voglia di vivere,di vivere la normalità attraverso la notte e per questo ci vedevi come degli idoli ,dei dispensatori di gioia, della tua gioia, all'inizio non lo avevo capito e ti chiedo scusa, ma con il tempo ho capito e mi spiace non esser riuscito a dartene tante di più...fai buon viaggio amico mio”.