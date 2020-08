Maltempo, rinviata la prima serata del Blubar Summer Festival: domani confermato c'è Cristicchi

FRANCAVILLA E’ stata rinviata al 21 agosto in piazza Sant’Alfonso la prima esibizione prevista per stasera a Francavilla, in occasione del Blubar Summer Festival, a causa delle avverse previsioni del tempo. Stasera si sarebbe dovuto svolgere il tributo musicale a Bob Dylan, “Soffia nel vento” con Bernardo Lanzetti, Andrea Mingardi, Tito Schipa junior e Mel Previte & The Gangasters of love, per ripercorrere le tappe salienti del sound di Bob Dylan. Domani sera (6 agosto) invece prende il via il Blubar e protagonisti saranno Erika Mou e Simone Cristicchi. © RIPRODUZIONE RISERVATA