Simona suicida come la sorella: marito indagato per maltrattamenti

Simona Viceconte suicida come la sorella, campionessa dell'atletica: il marito indagato per maltrattamenti. L'uomo è stato raggiunto da avviso di garanzia inviato dalla Procura di Teramo, atto necessario all'autopsia che si svolgerà questa mattina. Per questo si tratta di una contestazione tecnica. Ma qualcosa, emerso durante la giornata di ieri, deve aver convinto il magistrato ad "avvisare" il funzionario di banca. Forse la lettera lasciata dalla 45enne alle figlie, prima di impiccarsi alla ringhiera della tromba delle scale con un foulard.

Ricordiamo che Simona si è uccisa nello stesso modo, a un anno di distanza, della sorella Maura, fondista di livello mondiale, già bronzo agli Europei di Budapest. Le due sorelle erano molto legate.

Ultimo aggiornamento: 08:28

