Simona suicida come la sorella: temeva di perdere le due figlie

«Simona Viceconte era disperata». La crisi matrimoniale l’aveva portata a credere di non essere più adeguata come mamma. Senza più il marito accanto che aveva chiesto la separazione giudiziale, né un lavoro che lei aveva lasciato quando si era trasferita a Teramo dopo la nascita della seconda figlia per amore della famiglia, «si era convinta che il marito Luca le avrebbe tolto tutto». Comprese le due bambine.



Sarebbero questi i motivi che hanno spinto la 45enne ad impiccarsi come la sorella Maura, secondo le carte a disposizione della Procura di Teramo che ha indagato il marito per maltrattamenti, ipotizzando un quadro di tensione psicologica ai danni di Simona. © RIPRODUZIONE RISERVATA