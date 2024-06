Lunedì 10 Giugno 2024, 07:00

Abruzzo protagonista del ventesimo Rally Albania, prestigiosa gara internazionale che ha preso il via ieri e alla quale partecipa anche una pattuglia di abruzzesi tra cui Silvio Totani, reduce dalla Dakar 2024. Sabato la prima giornata di verifiche amministrative e tecniche, poi la cerimonia di partenza in piazza Madre Teresa di Calcutta, nel cuore del capitale Tirana, che ha preceduto il vero avvio di ieri, con una tappa di quasi 400 chilometri e ben tre prove speciali cronometrate, fino ad arrivare a Queparo, cittadina sul mare a pochi chilometri da Saranda. Insieme a Totani ci sono Andrea Cosentino, veterano della categoria e già vincitore assoluto di ben quattro edizioni negli anni passati, Antonio Polidoro, campione Italiano Motorally '23 cl. gpx, Antonio Patrizio e Giorgio Pizzone. Ad assisterli c'è il direttore tecnico Galileo Pavone, meccanico di lunga esperienza, il direttore sportivo Corrado De Luca e Gianluca Di Giovanni per l'assistenza logistica. Al team si aggiunge poi la preziosa presenza di Fabrizio Di Vincenzo, medico di gara in moto. I fratelli Tito e Silvio Totani solo a gennaio sono stati protagonisti di un’altra grande impresa: la partecipazione, la quinta, al Rally più famoso del mondo, il Dakar 2024, che si è svolto interamente sul territorio dell’Arabia Saudita. Lo storico rally Parigi-Dakar, abbandonata l’Africa a causa del terrorismo, lasciato il Sud America (Argentina, Cile, Perù) per via del difficile andamento economico in quell’area, da qualche anno si tiene infatti proprio in Arabia. I due piloti aquilani e il loro equipaggio sono partiti a gennaio per vivere per la quinta volta le emozioni e gli sbalzi di adrenalina della più famosa gara fuori strada al mondo, salendo alla ribalta delle cronache nazionali e internazionali per il loro spettacolare salvataggio di un camion nel deserto. A bordo del loro Nissan Patrol Y62, i due aquilani hanno infatti riportato sulle sue ruote un camion dell'equipaggio olandese Firemen Dakarteam ribaltato dietro una duna durante la quinta tappa.