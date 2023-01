Scomparso anziano di 87 anni: ricerche sotto la pioggia a Silvi

Da ieri sera alle 20 sono in corso le ricerche di Corrado Cipollini, 87 anni, malato di Alzheimer, uscito da casa e sparito nel nulla. I vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto stanno partecipando alle operazioni di ricerca di Cipollini, residente a Silvi in contrada Cerrano, scomparso dalla propria abitazione nel pomeriggio di ieri. In serata i familiari ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. Nella zona delle ricerche sono operativi anche il furgone Ucl (Unità di comando locale), con funzioni di posto di comando avanzato, gestito da personale Tas, esperto in topografia applicata al soccorso e la fotoelettrica del Comando dei vigili del fuoco di Teramo. L'area interessata dalle ricerche è in una zona di campagna dove al momento sta cadendo una fitta pioggia. Alle ricerche stanno partecipato anche i carabinieri, i volontari di protezione civile e della Croce rossa italiana. Le operazione di ricerca sono coordinate dalla prefettura di Teramo. Al momento le ricerche dell'anziano non hanno avuto alcun esito.