Sport in lutto: morto il giornalista Federico De Carolis

Lunedì 18 Ottobre 2021, 10:36

Se n'è andato un pezzo di storia del giornalismo sportivo abruzzese. E del nostro giornale. Si è spento ieri a 80 anni Federico De Carolis. Una delle prime firme del Messaggero Abruzzo, fin dagli anni '60. Poi passato al Mezzogiorno, alla Rai e al Resto del Carlino, prima di chiudere a Milano con il Corriere dello Sport seguendo le imprese di Juventus, Inter e Milan. Era originario di Silvi Marina. Il figlio Guido ne ha seguito le orme, partendo dal Messaggero Abruzzo e arrivando al Corriere della Sera.

I funerali sono stati fissati per domani martedì 19 ottobre alle 15 nella Chiesa dell’Assunta di Silvi. La camera ardente è stata nella casa funeraria delle Onoranze Funebri Pianacce, in via Maestri del Lavoro a Silvi. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.