Morto dopo intervento al cuore Marino D’Agostino, 67 anni: era il titolare de “La vecchia Silvi””

Lunedì 12 Luglio 2021, 10:59

E’ morto a 67 anni Marino D’Agostino, storico ristoratore e apprezzato chef di Silvi Marina, in provincia di Teramo. Era il titolare del noto ristorante “La vecchia Silvi” divenuto celebre negli anni Settanta, perché frequentato da volti noti dello spettacolo. D’Agostino è deceduto nell’ospedale di Chieti a seguito di un intervento al cuore. L’uomo da tempo soffriva di patologie cardiache, ma non ha mai smesso di lavorare.

Seguiva tutto con estrema cura, attento ai particolari sia in sala che in cucina, sempre in compagnia della moglie. «Marino ci ha lasciati al termine di un’intensa e proficua vita vissuta nel mondo del turismo e della ristorazione di altissima qualità», così in un post su Facebook il sindaco di Silvi Andrea Scordella. D’Agostino lascia l’inseparabile moglie e collega Anna Maria, i figli Gaetano e Davide che ha seguito le sue orme. I funerali si terranno oggi alle 16 a San Salvatore a Silvi.