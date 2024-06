Martedì 4 Giugno 2024, 07:35

Accoltellato all’addome un ragazzo di 27 anni di origine colombiana a Silvi: denunciato per lesioni un 26enne del posto come presunto aggressore. Il fatto, ancora tutto da ricostruire è successo verso l’una della notte scorsa in piazza Enrico Fermi. Stando a quanto si è appreso, alcuni abitanti del posto hanno sentito delle urla e poi hanno notato O.P.J., di origine colombiana ma da tempo residente a Silvi, a terra in una pozza di sangue mentre si reggeva con le mani la pancia e diceva: «Mi hanno accoltellato». A quel punto hanno immediatamente allertato i soccorsi. I sanitari, dopo aver stabilizzato il ferito, lo hanno trasportato con una ferita da arma da taglio all’addome all’ospedale Mazzini di Teramo, dove è stato subito operato. La sua prognosi è di 20 giorni. Sul posto erano presenti anche i carabinieri della locale compagnia e della stazione di Giulianova che hanno ascoltato diverse persone e acquisito tutte le immagini di videosorveglianza della zona. Ieri mattina, al risveglio dall’anestesia, è stato sentito il colombiano, che però non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione agli uomini dell’Arma, tranne quella di essere stato accoltellato da uno sconosciuto mentre tornava a casa a piedi dopo aver passato una serata con degli amici. Una versione che ovviamente non ha convinto gli investigatori. Nella tarda mattinata, la svolta: è stato denunciato per lesioni M.L., un 26enne del posto. Tuttavia, lui nega di essere il responsabile dell’accoltellamento. In poche parole, stando ad alcune indiscrezioni, la storia è ancora tutta da ricostruire, a partire dal luogo del ritrovamento dell’accoltellato: non è escluso che il tutto possa essere avvenuto all’esterno di un locale pubblico.

