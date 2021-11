Domenica 21 Novembre 2021, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 10:42

Si incontrano per la prima volta: lui la ospita e le muore. La tragedia è successa durante la notte a Silvi. Una donna di circa 30 anni si è sentita male ed è deceduta. A nulla è valso l’intervento del 118 che pur hanno fatto di tutto per cercare di rianimarla. Sconosciute le cause del decesso. Sarà l’autopsia a sciogliere ogni dubbio.

Stando alle prime e sommarie informazioni, i due si sono incontrati per la prima volta ieri sera e lei aveva deciso di rimandare a dormire da lui. Poi quello che è realmente successo è tutto da chiarire. Comunque la ragazza è stata trovate senza nessun documento addosso e il ragazzo conosce solo il nome e null’altro di lei. In queste ore i carabinieri della locale stazione, che indagano sulla vicenda, lo stanno interrogando. Il pm di turno Francesca Zani ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo. In giornata, al massimo domattina, nominerà l’anatomopatologo che svolgerà l’esame autoptico.