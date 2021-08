Lunedì 23 Agosto 2021, 08:15

Una caccia all’uomo che ha coinvolto dieci pattuglie della polizia, un elicottero e gli uomini della Finanza a supporto a Sulmona: è durata poco meno di sei ore la fuga di Matteo Arcari, 21 anni di Cremona, rapper e «artista che gira il mondo e aiuta le persone a cambiare il proprio stile di vita» come si presenta su Instagram, il social che l’altra sera lo ha portato a Sulmona per conoscere una ragazzina del posto. Un contatto non andato a buon fine evidentemente, che ha scatenato la sua rabbia a giudicare dalla reazione avuta quando la polizia lo ha raggiunto in piazza Tresca mentre prendeva a calci le auto parcheggiate. Neanche il tempo di chiedergli i documenti e il giovane si è scagliato contro gli agenti, probabilmente alterato, rifiutandosi di dare le sue generalità. Addosso trovati anche 40 grammi di hashish, per cui è scattato il fermo. Dopo una notte in caserma il 21enne avrebbe però accusato un malore, sembra una crisi di astinenza da cocaina, che ha costretto gli agenti a trasferirlo in ospedale. Qui però mentre era a visita si è dileguato da una finestra e si è dato alla macchia, quella dei boschi della Riserva Genzana-Alto Gizio. È qui, a Ponte d’Arce, a Pettorano, che la polizia lo ha trovato ieri sera verso le 19 grazie all’ausilio dell’elicottero e lo ha arrestato, questa volta, per evasione, oltre che per resistenza, oltraggio e detenzione di stupefacenti.