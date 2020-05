L'Aquila: si uccide a 75 anni con un colpo di fucile, la frazione di Pianola in lutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 maggio, alla periferia dell'Aquila: anziano si uccide con il suo fucile e inutile è stato il disperato tentativo dei medici di strapparlo alla morte.E’ accaduto intorno alle 14, all’interno di un capanno utilizzato a rimessa agricola nella zona della Mausonia. A perdere la vita A.C. S., di 75 anni, della frazione di Pianola, che approfittando di trovarsi solo all’interno della rimessa si è chiuso dentro ed ha posto in essere il gesto estremo.A trovare il corpo esanime a terra dell’anziano alcuni parenti, insospettiti di non aver da diverso tempo più sue notizie. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 i quali, dopo le prime cure del caso, hanno trasferito il ferito all’ospedale. Sul posto dopo poco sono intervenuti anche gli agenti della Squadra volante della Questura per effettuare i rilievi.I medici hanno sottoposto il ferito a un intervento chirurgico ma le lesioni gravi riportate a causa della fucilata a distanza ravvicinata non ha lasciato scampo all’anziano, deceduto dopo poco tempo il ricovero. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre dell’autopsia prima di concedere il nullaosta per i funerali.Il suicidio è ora in mano agli agenti della Squadra mobile. Sarebbe stata trovata una lettera che è al vaglio degli investigatori. L’anziano, che lascia moglie e due figli, in passato non sembra avesse mostrato segni di disturbi.