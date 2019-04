Non torna a casa per il pranzo, la madre lo trova morto a 38 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno celebrate domani, alle ore 15.30, nella chiesa di Santa Maria in Herbis, a Ripattoni di Bellante, (Teramo) le esequie di Marco Di Silvestre, detto Gattò, trovato senza vita ieri nella sua abitazione lungo la strada per Ripattoni a Bellante dalla madre Cristina. La donna, non vedendolo arrivare all’ora di pranzo, è entrata nel suo appartamento e lo ha trovato esanime sul divano del soggiorno.La donna ha lanciato subito l’allarme. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118 e i sanitari hanno soltanto potuto constatare il decesso del trentottenne il quale, molto probabilmente era morto dalla sera precedente. Ad ucciderlo sarebbe stato un attacco cardiaco.Gattò, come era soprannominato e conosciuto tra i tanti amici, aveva sempre saputo farsi voler bene, come testimoniano gli innumerevoli messaggi di cordoglio e di addio lasciati sui social e attraverso i manifesti che affollano le bacheche funerarie nel centro del paese. La Pro-loco, con cui il 38enne era molto attivo, e gli amici del Bar del Camparino lo salutano addolorati, ancora increduli della sua scomparsa. Il giovane al momento era disoccupato ma si arrangiava con lavoretti saltuari, sempre disponibile laddove serviva una mano. Sarà sepolto nel cimitero di Bellante Paese.