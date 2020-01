Si schianta l'auto della mamma, bambino di 5 anni salvato dal seggiolino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutto incidente stradale, nel tardo pomeriggio di ieri, a Civitaquana (Pescara). Feriti una mamma di 36 anni, residente in paese, con il suo bambino di 5 anni. Il piccolo è stato trasportato al pronto soccorso del Santo Spirito in codice rosso. Non è comunque in pericolo di vita. L'incidente si è verificato poco dopo le 18.30, in contrada Vicenne. Stando ad una prima ricostruzione, l'auto, una Volkswagen Up, a bordo della quale viaggiavano la mamma con il figlioletto, per cause in corso di accertamento, improvvisamente è andata a finire contro un veicolo parcheggiato sul ciglio della strada.Lanciato l'allarme, sul posto sono giunte due ambulanze del 118 e una squadra dei vigili del fuoco. Inizialmente si temeva che i due fossero rimasti incastrati fra le lamiere della vettura. Il piccolo, spaventato ma sempre cosciente, è stato trattato sul posto e poi trasportato in ospedale. A salvargli la vita, il seggiolini con i dispositivi di sicurezza a cui era regolarmente allacciato. In ospedale è stata accompagnata per accertamenti anche la 36enne. Sul luogo dell'incidente, insieme ai soccorritori, i carabinieri della compagnia di Penne, coordinati dal capitano Giovanni De Rosa, i quali stanno ora cercando di fare chiarezza sull'episodio.