Si ribalta con l’auto e finisce contro i veicoli in sosta: donna ferita

Spettacolare incidente in pieno centro a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Un’auto si è rovesciata da un lato finendo davanti il parcheggio della chiesa Santa Maria Assunta tra le macchine in sosta. Lo schianto è successo verso le 18.30. Ad allertare i soccorsi alcune persone che hanno assistito alla scena. Alcuni di loro hanno aiutato la conducente della vettura a uscire dal finestrino laterale della vettura. Poi con un’ambulanza del 118 è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova. Stando a quanto si appende, ha riportato solo ferite lievi. Sul luogo anche i vigili del fuoco di Roseto per mettere i sicurezza l’area e rimuovere il mezzo incidentato. Per i rilievi è intervenuta la polizia municipale. Il traffico ha subito rallentamenti. La situazione è tornata alla normalità verso le 20.