Si impicca a una trave nella rimessa, il corpo trovato dal nipote

Lo ha trovato il nipote privo di vita impiccato ad una trave di un rimessaggio di attrezzi agricoli tra Giulianova e Mosciano. Aveva 65 anni e ieri mattina era uscito come sempre per andare ad accudire gli animali e dopo sarebbe dovuto andare a dare una mano in campagna ad un amico. Questi non lo ha visto arrivare ed ha avvertito il nipote che si è messo alla ricerca dopo averlo cercato invano con il telefonino, e lo ha trovato già morto.