Si butta dal secondo piano per sfuggire al marito violento, grave. L'uomo ha aggredito anche i soccorritori del 118

Giovedì 3 Agosto 2023, 10:44







A Magliano dei Marsi (L'Aquila) una donna si sarebbe gettata dal secondo piano della sua abitazione per sfuggire al marito violento. Secondo la prima ricostruzione l'uomo, romeno, la stava picchiando. Lei, per trovare una via di fuga, si sarebbe gettata dalla finestra. Ora è grave. L'uomo, all'arrivo del 118, ha aggredito i familiari. Poi è stato fermato dai carabinieri.