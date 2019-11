Si allontana dal pronto soccorso e finisce sotto il treno: caos del traffico ferroviario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uomo travolto da un treno, caos e ritardi sulla linea Roma-Avezzano. L'incidente è avvenuto l’altra notte, fra Tivoli e Castel Madama, e a perdere la vita Pasquale La Barbera, 59 anni, nato a Palermo, ma residente a Roma da anni. Il macchinista del treno interregionale si è trovato davanti al buio un uomo che camminava sui binari. Inevitabile l'impatto con il convoglio che ha travolto l'uomo non lasciandogli scampo, nonostante il tentativo del 59enne di allontanarsi dai binari all'arrivo del convoglio. Il treno, con molti pendolari e studenti marsicani, è rimasto bloccato per più di due ore. Disagi e ritardi anche per gli altri treni regionali. Allertati i soccorsi sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia ferroviaria ed in carabinieri. Sul posto anche il medico legale.Una volta identificato dagli investigatori della PolFer questi hanno appurato come il 59enne si fosse allontanato poco prima dal pronto soccorso del vicino ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Nel corso dello stop di quasi tre ore un treno in viaggio ha registrato 100 minuti di ritardo, mentre due regionali sono stati limitati nel percorso. I pendolari e gli studenti dopo ore di attesa sono stati aiutati dai vigili del fuoco a scendere dal treno e camminando lungo le rotaie, in piena notte, hanno raggiunto la postazione dove ad attenderli c’era un pullman sostitutivo. Alcuni sono arrivati a casa verso le due di notte.